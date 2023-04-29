После взрывов в Севастополе из Крыма в Москву вылетел правительственный самолет РФ

Российский правительственный спецборт покинул оккупированный полуостров и приземлился в столице государства-агрессора.

После взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя, прозвучавших в ночь на 29 апреля, из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Спецрейс, который обслуживает специальный летный отряд "Россия", вылетел из Севастополя в 15:50 по киевскому времени.

Лайнер с бортовым номером RA-64059 после трех часов полета приземлился в Москве.

Маршрут российского правительственного самолета, вылетевшего из оккупированного Крыма после взрывов в Севастополе / Фото: flightradar24

Кто именно в нем находился, неизвестно.

Специальный летный отряд “Россия” обеспечивает перевозку воздушным транспортом российских должностных лиц и других лиц из спецслужб России или ВС РФ. Предприятие подчинено Управлению делами президента РФ и базируется на московском аэропорту "Внуково" в специальном правительственном терминале "Внуково-2".

Напомним, после взрывов на нефтебазе в Севастополе напуганные оккупанты начали бежать в Россию. Перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма.

Читайте также: