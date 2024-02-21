После взятия Авдеевки: какие направления интересуют РФ и где оккупанты вдвое увеличили силы

После взятия Авдеевки россияне вряд ли будут двигаться дальше, потому что там еще 15-20 километров до холмов. Там ВСУ будут держать активную оборону.

Об этом сказал военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Киев 24".

"А дальше западнее Авдеевки это в общем поле, равнина и там двигать тяжелую технику – это все будет под прицелом нашей артиллерии, наших дронов", – отметил он.

Что касается Временного Яра у Бахмута, то на Бахмутском направлении россияне добавили группировку: было около 40 тысяч, стало около 80 тысяч. Они пытаются атаковать.

"Мы понимаем, что они хотят выйти на Константиновку, это мощный железнодорожный хаб, и таким образом пытаться нарушить нам логистические возможности. Выйди или нет, посмотрим, я думаю, что не получится — мы там держим оборону", — подытожил Гетман.

Ранее речь шла о том, что кафиры намерены возобновить активные наступательные действия в направлении Купянска и Временного Яра. Речь идет и о повторных попытках идти в направлении Угледара.

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