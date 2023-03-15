После "яичного" скандала при Минобороны создают департамент по предотвращению коррупции

После скандалов с закупками для ВСУ при Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции.

Министерство обороны Украины призывает общественность обращаться к новому Департаменту по предотвращению и выявлению коррупции в случае фиксирования злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок.

Об этом Минобороны сообщило в Telegram.

Исполняющий обязанности директора Департамента Сергей Степанян сообщил, что ключевая цель Департамента — реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции.

"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен из Управления до Департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение. Моя задача — реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции", — подчеркнул он.

Степанян добавил, что одним из элементов работы на системном уровне Минобороны видит более тесное взаимодействие с общественностью.

"Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках".

В общем, призываю всех. Военнослужащие, бизнес, журналисты, общественные эксперты и активисты: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", — подчеркнул Сергей Степанян.

Напомним, в начале февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю минобороны Вячеславу Шаповалову в причастности к закупкам некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему не уходит с должности после ряда скандалов в министерстве и что он думает о деле Шаповалова.

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