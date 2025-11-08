После ярких вспышек в небе в Харькове исчез свет: видео

Отключение света / © ТСН.ua

Вечером в субботу, 8 ноября, в городе Харькове после ярких вспышек в небе полностью исчез свет.

Видео вспышек и полного мрака на улицах публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно разноцветное сияние, которое появилось на ночном небе.

В комментариях пишут, что сразу после этих вспышек в городе произошел полный блэкаут.

Свет исчез в домах харьковчан и на улицах.

После 22 часов появились первые сообщения о том, что свет в некоторых районах города начал возвращаться.

В то же время жители города публикуют фото электроприборов, которые фиксируют напряжение, значительно превышающее 220В.

© из соцсетей

Как сообщалось, после ночного обстрела российской террористической армией в Харькове очень повреждена энергоинфраструктура.

Напомним, 8 ноября в Харькове ввели аварийные отключения из-за ощутимого дефицита электроэнергии.