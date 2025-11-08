- Дата публикации
После ярких вспышек в небе в Харькове исчез свет: видео
На опубликованных в Сети кадрах видно разноцветное сияние, которое появилось на ночном небе.
Вечером в субботу, 8 ноября, в городе Харькове после ярких вспышек в небе полностью исчез свет.
Видео вспышек и полного мрака на улицах публикуют местные Telegram-каналы.
В комментариях пишут, что сразу после этих вспышек в городе произошел полный блэкаут.
В комментариях пишут, что сразу после этих вспышек в городе произошел полный блэкаут.
Свет исчез в домах харьковчан и на улицах.
После 22 часов появились первые сообщения о том, что свет в некоторых районах города начал возвращаться.
В то же время жители города публикуют фото электроприборов, которые фиксируют напряжение, значительно превышающее 220В.
Как сообщалось, после ночного обстрела российской террористической армией в Харькове очень повреждена энергоинфраструктура.
Напомним, 8 ноября в Харькове ввели аварийные отключения из-за ощутимого дефицита электроэнергии.