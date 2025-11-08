ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
587
Время на прочтение
1 мин

После ярких вспышек в небе в Харькове исчез свет: видео

На опубликованных в Сети кадрах видно разноцветное сияние, которое появилось на ночном небе.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Вечером в субботу, 8 ноября, в городе Харькове после ярких вспышек в небе полностью исчез свет.

Видео вспышек и полного мрака на улицах публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно разноцветное сияние, которое появилось на ночном небе.

В комментариях пишут, что сразу после этих вспышек в городе произошел полный блэкаут.

Свет исчез в домах харьковчан и на улицах.

После 22 часов появились первые сообщения о том, что свет в некоторых районах города начал возвращаться.

В то же время жители города публикуют фото электроприборов, которые фиксируют напряжение, значительно превышающее 220В.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Как сообщалось, после ночного обстрела российской террористической армией в Харькове очень повреждена энергоинфраструктура.

Напомним, 8 ноября в Харькове ввели аварийные отключения из-за ощутимого дефицита электроэнергии.

Дата публикации
Количество просмотров
587
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie