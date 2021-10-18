После заморозков в Украину вернется осеннее тепло: когда улучшится погода

После заморозков в Украину вернется осеннее тепло: когда улучшится погода

Погода еще порадует украинцев осенним теплом.

Погода в Украине после похолодания, которое ожидается в течение ближайших дней, улучшится. Синоптики обещают потепление — до + 20 °С днем.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, потеплеть должно в среду, 21 октября. В этот день синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется от +12 °С до + 20 °С. Теплее всего будет на Западе Украины и на Севере.

На востоке 21 октября синоптики обещают днем от +12 °С до +14 °С, а ночью до +1 °С. На юге страны днем от +14 °С до +18°С.

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В центральных областях днем максимум +17 °С, а ночью температура опустится до +3 °С. В Киеве будет также тепло, днем от +15 °С до +17 °С.

Осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Укргидрометцентр

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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