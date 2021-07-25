После затяжных ливней Украина снова в плену жары: в каких регионах 25 июля температура поднимется до + 31°С

После затяжных ливней Украина снова в плену жары: в каких регионах 25 июля температура поднимется до + 31°С

Погода 25 июля будет жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 25 июля, будет преимущественно солнечной и снова жаркой, в некоторых регионах температура достигнет отметки + 31°С. Впрочем, местами возможен дождь.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от + 26°С до + 31°С. Самые высокие дневные температуры прогнозируют Югу и Востоку. Жителям этих регионов обещают жару до + 30°С, а в Запорожской области столбики термометров поднимутся до + 31°С. Осадков здесь не прогнозируют.

Зато более прохладно будет в воскресенье, 25 июля, на Западе и Севере, где ожидается около + 26-29 градусов.

В центральных регионах температура прогреется местами до + 29°С. Погода в Киеве сегодня, 25 июля, предполагается без осадков. В столице ожидается + 26-28 градусов днем.

Дожди прогнозируют в Сумской и Черниговской областях.

Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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