После жалобы Шария в Испании отменили выставку фотографа "Ореста" из "Азовстали"

Политехнический университет Каталонии в Барселоне (Испания) закрыл выставку фотографа полка "Азов", защитника "Азовстали" Дмитрия "Ореста" Казацкого, вернувшегося в сентябре из российского плена.

Об этом говорится в заявлении университета в Twitter.

"Работы были изъяты. Университет не знал об идеологии личности, которая их создавала. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет об этой ситуации", – говорится в сообщении.

Отметим, что перед этим отменить выставку в соцсетях призвал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий. Шарий распространил скриншоты сообщений с якобы Twitter-страницы Казацкого, где тот опубликовал фото пиццы со свастикой.

Что ответил "Орест"

Казацкий заявил, что "ни в коем случае не поддерживал и не поддерживает ужасные действия Третьего рейха и Гитлера".

"Тем более что сегодня мы боремся с прямой наследницей нацизма в мире — Российской Федерацией", — написал он.

Молодой человек объяснил, что этими фото в своих соцсетях он пытался высмеять абсурдные обвинения РФ в нацизме в адрес Украины. "Орест" удалил фото после того, как понял, что российские боты и "журналисты" вырвали их из контекста и неправильно истолковали.

"Я понимаю, что эти фотографии могли вызвать возмущение, я хочу извиниться за это. Когда я брал их, я не понимал, как это будет использовано. Но я понимаю, что если российские слуги видят во мне угрозу и ведут против меня такую агрессивную дезинформационную кампанию, то я все делаю правильно. Не следуйте российской пропаганде и не ищите нацизм там, где его нет", – отметил он.

Казацкий призвал университет Каталонии лично спросить его об отношении к Третьему Рейху, а не слушать пропагандиста Шария.

Дмитрий Казацкий — "Орест"

Дмитрий "Орест" Казацкий – 26-летний фотограф и защитник, пресс-офицер полка "Азов". В 2014 году, когда ему было 18, парень покинул учебу в одном из польских университетов и уехал на Революцию Достоинства. После ее завершения Дмитрий вступил в ряды Национальной Гвардии, а затем присоединился к полку "Азов".

Его серия фотографий раненых с завода "Азовсталь" облетела весь мир. Летом 2022 года "Орест" получил специальную награду польского конкурса Grand Press Photo 2022.

Одна из известнейших работ его авторства – фото "Свет победит", сделанная во время окружения "Азовстали".

Фотография "Ореста" во время обороны "Азовстали" – на обложке фотокниги