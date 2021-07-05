После жаркого дня прыгнул в холодную воду и пошел на дно на 20 минут: в Днепре медики чудом вернули мужчину к жизни

После жаркого дня прыгнул в холодную воду и пошел на дно на 20 минут: в Днепре медики чудом вернули мужчину к жизни

В больницу мужчина попал в крайне тяжелом состоянии.

В Днепре мужчина прыгнул в холодную воду, после чего пошел на дно водоема более чем на 20 минут. Откачивали гражданина свидетели инцидента.

Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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"Спазм сосудов, временная потеря координации. Захлебнулся и оказался на дне водоема. Ребята увидели в воде человека, достали и начали проводить искусственное дыхание. Среди них был медик", — рассказал Сергей Рыженко.

Впоследствии мужчину без признаков жизни доставили в реанимационное отделение больницы. Пациент находился в коме второй степени. Медики диагностировали у него отек легких и мозга. На искусственной вентиляции легких он провел пять дней.

"Все обошлось. Хотя, как правило, такие не выживают. Сейчас Владимир бегает и переживает за работу", — подчеркнул гендиректор больницы им. Мечникова.

Напомним, что в Днепре врачи вернули к жизни мужчину, которого сбил поезд. 32-летний Ростислав восемь дней находился в коме.

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