После жуткого ДТП мог сбежать в Беларусь: на Волыни парень насмерть сбил 19-летнюю девушку

После жуткого ДТП мог сбежать в Беларусь: на Волыни парень насмерть сбил 19-летнюю девушку

Подозреваемого разыскивает полиция.

В селе Замшаны Ковельского района Волынской области 23-летний водитель Audi насмерть сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

По данным полиции, 23-летний житель села Кортелис Волынской области ночью, 30 января, возле остановки общественного транспорта насмерть сбил 19-летнюю девушку. После ДТП водитель скрылся с места аварии.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

В комментарии "Конкуренту", местные жители рассказали, что накануне аварии подозреваемый отдыхал в баре в селе Замшаны. Там он употреблял алкоголь и стал участником драки. По данным местных, мужчина сел за руль нетрезвым. В автомобиле парня были и другие пассажиры. Один из них остался с потерпевшей и вызвал скорую.

Подозреваемый 23-летний Анатолий после аварии скрылся. Местные говорят, что якобы парня видели в общественном транспорте и считают, что он мог уехать в Беларусь. В полиции разыскивают подозреваемого.

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