После зимы ВСУ усилятся тысячами новобранцев, обучающихся в Великобритании — Резников

Украинские вооруженные силы будут использовать возможную паузу в военных действиях в течение зимы для подготовки и усиления личного состава. ВСУ пополнятся тысячами новых солдат, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, сообщает Reuters.

Резников считает, что зимой боевые действия будут замедлены, поэтому Украина должна воспользоваться этой паузой.

"Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим", — заявил министр.

Также он добавил, что в настоящее время в Великобритании проходят подготовку тысячи украинцев, которые пополнят состав ВСУ за время паузы в военных действиях.

Напомним, ранее Алексей Резников рассказал, как изменилась тактика российской армии после назначения руководителем оккупационной группировки войск Сергея Суровикина.

Также министр рассказал, сколько времени продлится уход россиян из Херсона.

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