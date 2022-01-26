"Послед летучих мышей упал на кафедру священника": на Закарпатье будут убирать чердаки церквей от гуано

"Послед летучих мышей упал на кафедру священника": на Закарпатье будут убирать чердаки церквей от гуано

В Словакии убирают чердаки храмов от помета летучих мышей, на очереди Украина.

В Словакии начался трансграничный проект по защите летучих мышей BAT4MAN. Охранники природы из Общества защиты летучих мышей наносят на карту состояние репродуктивных колоний летучих мышей, особенно в церквях Пряшевского и Кошицкого регионов, а также очищают территории от их помета, гуано.

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Этот двухлетний международный проект по защите летучих мышей проходит одновременно в Венгрии, Румынии и Украине, в частности на Закарпатье, пишет Mukachevo.net.

"На чердаках многих церквей живут летучие мыши, и помет нужно убрать. Мы уже знаем, где в Словакии встречаются колонии летучих мышей, регулярно посещаем эти места и проверяем состояние загрязнения. А убираем зимой", – рассказала президент Общества защиты летучих мышей в Словакии Дениса Лоббова.

Она также отметила, что значительную роль в выборе места уборки сыграло негативное отношение жителей приграничных регионов к летучим мышам из-за предубеждений и предрассудков.

"В августе прошлого года наш коллега проводил мониторинг летучих мышей. После осмотра одной из церквей он нашел на чердаке помет и обнаружил, что через отверстие в каменном своде он попадает прямо внутрь церкви, на кафедру священника", — сказала зоозащитница.

Активисты отмечают, что в Украине количество летучих мышей за последние 40 лет уменьшилось более чем в 100 раз. Все виды летучих мышей украинской фауны занесены в Красную книгу, а вот все виды европейских летучих мышей охраняются Бернской конвенцией.

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