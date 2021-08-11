"Последнее дитя" Александра Ройтбурда: художник спасал художественный музей, несмотря на смертельную болезнь

В Одессе простились с одним из первопроходцев современного украинского искусства, который последние годы своей жизни посвятил спасению местного художественного музея.
В среду, 11 августа, в Одессе простились с известным художником, руководителем Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом, который умер после тяжелой болезни, не дожив два месяца до 60-летия. Гражданская панихида состоялась в заведении, возрождению которого он посвятил последние годы своей жизни.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
За его картинами охотились коллекционеры. Их покупали самые известные музеи мира. А он все свои силы отдавал восстановлению Одесского художественного музея.
Александр Ройтбурд сделал невозможное: за считанные годы заброшенное заведение превратилось в современное художественный пространство. Руководитель музея боролся за каждую новацию. Но почти никто не знал, что одновременно он ведет борьбу со смертельной болезнью, которая и оборвала его жизнь.
"Он был художником, с которого начался мой путь в мир современного искусства. Я до сих пор помню свое первое впечатление от его картины на Андреевском спуске ", — вспоминал коллекционер Юрий Когутяк, один из сотен людей, которые пришли в музей, чтобы попрощаться с художником.
Его называют первопроходцем современного украинского искусства. За свою жизнь Ройтбурд успел написать около двух тысяч картин, которые сегодня находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру — и в Нью-Йоркском музее современного искусства, и в Третьяковской галерее.
Его полотна с аукционов шли за большие деньги, но на протяжении последних четырех лет он почти не создавал новых картин. Все силы он отдавал своему "последнему ребенку" — Одесскому художественному музею. Победив в конкурсе на должность руководителя учреждения, Александр Ройтбурд сразу организовал здесь капитальный ремонт — в заброшенном помещении с дырявой потолком на картины буквально падал дождь.
Одним из его достижений была новая система освещения, которая позволяла посетителям музея лучше рассматривать детали живописи.
И хотя реформы и новации привлекли в музей тысячи ценителей искусства, в областном совете не всем нравился новый руководитель. Против Ройтбурда развернули информационную войну, а впоследствии решением сессии уволили.
"Информационные атаки, черный пиар — просто зашкаливали, нельзя было представить себе, что так могут опуститься люди у власти", — вспоминала журналистка Елена Ротари.
Тяжело больной, отстраненный от должности руководителя музея, Ройтбурд пошел в суд, который признал его увольнение незаконным. На посту руководителя художника восстановили, но он не успел завершить модернизацию музея так, как мечтал, и добиться для него статуса национального.
Теперь за это дело взялись друзья художника. Поддержку им обещают и в Министерстве культуры, и в областной госадминистрации.
"Уже есть проектно-сметная документация, проведена экспертиза, чтобы включить объект в президентский проект "Большая Реставрация". Я считаю, что его реализация будет нашим общим долгом ", — отметил по этому поводу председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.
В будущем друзья хотят осуществить еще одну мечту Александра Ройтбурда — открыть в Одессе музей современного искусства.