Последнее дыхание "бабьего лета": какой будет погода в Украине 23 октября

Погода в Украине на 23 октября / © ТСН

В четверг, 23 октября, погода подарит украинцам еще один по-настоящему теплый день. Однако синоптики не предупредили: насладиться им в полной мере помешает сильный порывистый ветер, а уже 24-25 октября в страну зайдет циклон с дождями.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Где будет самое теплое

Дневная температура воздуха в четверг составит комфортные +11…+16 градусов. В Крыму воздух прогреется до +18 градусов.

Однако тепло распределится неравномерно. Значительно свежее будет на северо-востоке страны — в Сумской и Черниговской областях прогнозируют всего +7…+9 градусов.

Каких-либо серьезных осадков 23 октября синоптики не прогнозирует. Лишь ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской местами может пройти небольшой дождь. Днем в этих регионах, как и по всей Украине, в основном будет сухо.

Главным синоптическим гостем дня станет не дождь, а сильный ветер. На западе, севере и центре Украины ожидаются порывы юго-восточного ветра до 10-14 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице 23 октября тоже будет тепло. Ночью и утром в Киеве возможен небольшой дождь, однако днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице поднимется до +14 градусов.

Уже 24-25 октября погода в Украине начнет резко меняться. По данным синоптикини, по стране пройдут дожди, связанные с активным циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.

Такое резкое изменение погоды, колебания атмосферного давления, облачность и вероятное похолодание в жилищах могут негативно повлиять на состояние здоровья, особенно у метеозависимых людей.

Специалисты советуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, избегать переутомления и держать под рукой лекарства, горячий чай и теплые вещи.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев предупредил киевлян о риске временных ограничений электроснабжения, которые могут длиться несколько дней, из-за возможных ударов РФ по критической инфраструктуре.

Он привел пример Черниговской области, где атаки на ключевые подстанции, например «Нежинская 330 кВт», повлекли за собой масштабный блекаут. Эта ситуация также выявила проблемы неготовности, в частности, отсутствие резервного питания на насосных станциях водоканалов. Эксперт отметил, что хотя массированные атаки способны вывести объекты из строя на неделе, полного блекаута в Киеве ожидать маловероятно, однако локальные перебои, подобные прошлогодним, вполне возможны.