"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии объяснили ужесточение атак россиян на Донбассе

Захватчики бросают большие усилия на захват Временного Яра.
Россия пытается максимально использовать свое последнее "окно возможностей" перед прибытием в Украину военной помощи от Соединенных Штатов и усугубляет наступательные операции.
Такое мнение высказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.
Он заявил, что основные усилия российских захватчиков сосредоточены в районе города Часов Яр, на Марьинском направлении и атаках на населенные пункты на железной дороге, соединяющей Авдеевку с Покровском.
"РФ пытается воспользоваться последним окном возможностей, пока западная военная помощь в полном объеме не прибыла в Украину и не была развернута", – сказал Кивисельг.
Он отметил, что, несмотря на значительные усилия России, ее достижения невелики и вероятность развала украинской обороны и фронта уменьшается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нацгвардии рассказали о штурмах россиян.
Кроме того, мы ранее информировали, что разведцы Британии заявили, что Россия ускорила наступление под Авдеевкой в Донецкой области.
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