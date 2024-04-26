"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии объяснили ужесточение атак россиян на Донбассе

Россия пытается максимально использовать свое последнее "окно возможностей" перед прибытием в Украину военной помощи от Соединенных Штатов и усугубляет наступательные операции.

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Такое мнение высказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Он заявил, что основные усилия российских захватчиков сосредоточены в районе города Часов Яр, на Марьинском направлении и атаках на населенные пункты на железной дороге, соединяющей Авдеевку с Покровском.

"РФ пытается воспользоваться последним окном возможностей, пока западная военная помощь в полном объеме не прибыла в Украину и не была развернута", – сказал Кивисельг.

Он отметил, что, несмотря на значительные усилия России, ее достижения невелики и вероятность развала украинской обороны и фронта уменьшается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нацгвардии рассказали о штурмах россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведцы Британии заявили, что Россия ускорила наступление под Авдеевкой в Донецкой области.

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