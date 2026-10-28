Последнее тепло перед арктическим холодом: какая погода ожидается в Украине 28 октября

Осень / © pexels.com

Реклама

В среду, 28 октября, в Украине сохранится осенняя теплота до +17 градусов с периодическими дождями и туманами, однако уже с первых дней ноября синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 26 по 29 октября «атмосферные магистрали» будут доставлять южное тепло в наш регион. По прогнозу синоптика, температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов тепла.

Реклама

«Лишь изредка малоактивные атмосферные фронты будут пытаться нарушить антициклональную стабильность небольшими дождями и осенними туманами», — отмечает Постригань.

Реклама

В то же время синоптик отмечает, что в начале ноября изменится конфигурация «баристических систем над Европой».

«Взаимодействие Азорского и восточного антициклонов может создать условия для проникновения холодного континентального воздуха на территорию Украины. Стоит максимально эффективно использовать осеннее тепло для работ на открытом воздухе и завершения сезонных дел. Осень постепенно переходит в свою более холодную фазу», — отметил метеоролог.

Метеорологическая карта

По данным Укргидрометцентра, 28 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей, кроме востока и части запада, пройдут небольшие дожди, которые на юге местами будут умеренными. Ночью и утром Карпаты окутает туман, а в юго-восточных регионах возможны порывы северо-восточного ветра до 15–20 м/с.

Дневная температура воздуха достигнет +9…+14. Теплее всего будет на юге и в Закарпатье: днем столбики термометров поднимутся до +12…+17.

Реклама

Погода в Украине 28 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погодаожидается в крупных украинских городах 28 октября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров