Последнее завещание воина: почему доброволец из Шри-Ланки избрал Ровенщину местом своего упокоения

В Ровенской области похоронят добровольца из Шри-Ланки рядом с его командиром и другом

В Ровенской области проведут в последний путь военнослужащего ВСУ из Шри-Ланки, погибшего в Сумской области во время выполнения боевого задания.

Почему именно шри-ланкиец выбрал местом своего последнего покоя поселок Млынов в Ровенской области, рассказали в Млыновском поселковом совете.

«В среду, 15 апреля, Млыновская громада встречает на щите военнослужащего Вооруженных Сил Украины Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе, родом из Шри-Ланки, погибшего 03 апреля 2026 года в Сумской области, защищая украинскую землю от российского оккупанта», — говорится в сообщении.

Боец с июня 2025 года воевал в составе одной из воинских частей ВСУ в должности главного сержанта-командира отделения роты контрдиверсионной борьбы.

Заупокойная служба по погибшему состоялась на его Родине, в Шри-Ланке по буддистским канонам. Тело бойца встретят в Млынове «живым коридором» к кладбищу, где состоится прощание.

Почему именно Млынов

По желанию бойца и согласию семьи захоронение состоится на Млиновском кладбище (Слобода), рядом с могилой побратима.

Дело в том, что в Млинове похоронен еще один военный-шриланкиец — Шехан Ранишка. Перед смертью Шехан завещал, что его похоронили не у себя на родине, а возле своего командира, друга и побратима — погибшего жителя городка Млинов Ровенщины Тараса Коханюка.

