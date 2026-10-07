Пожелтевшие листья / иллюстративное фото / © pexels.com

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В четверг, 8 октября, в Украине сохранится солнечная, сухая и жаркая погода с температурой воздуха местами до +26 градусов.

Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и жаркую погоду в Украине 8 октября.

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«Завтра Украина станет одной из самых тёплых стран Европы!» — отмечает Диденко.

В течение дня температура воздуха в большинстве областей Украины составит от +20 до +24 градусов тепла, а в западных областях ожидается до +21…+26 градусов тепла.

По прогнозу Диденко, в столице 8 октября также не будет осадков, а столбики термометров днём будут показывать от +22 до +23 градусов тепла. В то же время специалист отмечает, что 9 октября следует ожидать похолодания с дождями в западных областях Украины и местами на севере.

«Пока что похолодание, как ожидается, будет не слишком сильным, вполне терпимым, однако солнца и тепла явно станет меньше», — отмечает Диденко.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 8 октября в Украине ожидается очень теплая и сухая погода с переменной облачностью. В связи с приближением западноевропейского атмосферного фронта давление снизится, а южные воздушные потоки принесут дополнительное потепление.

На юге, а также в Харьковской и Луганской областях ночью и утром возможен туман. Ветер южный, 5–10 м/с, в Карпатах днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +6…+12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +18…+24 градусов тепла.

Погода в Украине 8 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 8 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

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В Киеве ночью будет около +10, а днём — до +21…+23 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 8 октября погоду будет определять тёплый сектор циклона над севером Западной Европы, сообщают синоптики. В регионе будет переменная облачность и преимущественно без осадков, только вечером местами ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть южный со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 8 октября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днём от +18 до +23 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +20 до +22 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 8 октября будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м. Ветер будет дуть южный со скоростью 6–11 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 8 октября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается до +23 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Напомним, что явление Эль-Ниньо вступило в активную фазу и уже влияет на климатические процессы на планете, что грозит испортить зимний отдых многим путешественникам. Погодные аномалии будут проявляться по-разному: от затяжных ливней и масштабных подтоплений до рекордной жары, продолжительной засухи и нестабильного снежного покрова на курортах.

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