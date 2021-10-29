Последние дни октября порадуют теплом: прогноз погоды в Украине на выходные

Последние дни октября порадуют теплом: прогноз погоды в Украине на выходные

В некоторых регионах местами туман.

На выходных, 30-31 октября, в Украине будет сухая и теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 30 октября, в стране будет без осадков. Ночью и утром в восточной части местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.

В воскресенье, 31 октября, также сухо. Ночью и утром в восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на востоке страны 1-6° мороза, днем 8-13°, в Закарпатье и в южной части до 15°.

Также читайте После выходных в Украине изменится погода: каким будет начало ноября

В Киеве на выходных будет сухо. 30 октября ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°. В воскресенье, 1 ноября, в столице ожидается небольшая облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также:

Погода на выходных и факты о тыквах – Фросина погода

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку