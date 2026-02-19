Последние морозы перед потеплением: прогноз погоды на 20 февраля

В Украину идет потепление / © pixabay.com

Реклама

В пятницу, 20 февраля, в Украине температура воздуха ночью -6-12 градусов, на севере -14 градусов, в южной части 0-3 градуса мороза.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение пятницы в Украине ожидается -2-5 градусов, в южной части +1+6 градусов.

Реклама

Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории — без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве 20 февраля без осадков. Ночью -10, днем -2 градуса. Ночи субботы и воскресенья будут морозными, до -12-15 градусов.

«Уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явное изменение воздушной массы на более теплую», — уточнила она.

Ранее синоптик сообщил, что к выходным в Украине будет наблюдаться повышение температуры воздуха и уменьшение осадков. Значительно теплее станет на следующей неделе.