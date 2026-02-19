- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Последние морозы перед потеплением: прогноз погоды на 20 февраля
Украина будет под влиянием очередных атмосферных фронтов с осадками и когда температура воздуха начнет повышаться и установится небольшой дневной плюс.
В пятницу, 20 февраля, в Украине температура воздуха ночью -6-12 градусов, на севере -14 градусов, в южной части 0-3 градуса мороза.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В течение пятницы в Украине ожидается -2-5 градусов, в южной части +1+6 градусов.
Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории — без существенных осадков.
Погода в Киеве
В Киеве 20 февраля без осадков. Ночью -10, днем -2 градуса. Ночи субботы и воскресенья будут морозными, до -12-15 градусов.
«Уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явное изменение воздушной массы на более теплую», — уточнила она.
Ранее синоптик сообщил, что к выходным в Украине будет наблюдаться повышение температуры воздуха и уменьшение осадков. Значительно теплее станет на следующей неделе.