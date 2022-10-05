Последние нововведения от ПриватБанка: что нужно о них знать

В ПриватБанке решили пересмотреть размер комиссии за отправку международных переводов по гривневым картам. Читайте в материале ТСН.ua, что это значит.

На официальном сайте ПриватБанка сообщили, что это вынужденный шаг, и, как надеются в компании, временный. Такие нововведения необходимы, чтобы сделать невозможным спекуляции на разнице курсов. Их установили из-за действий некоторых клиентов банка.

Также в ПриватБанке отметили, что стоимость доставки валюты и наличных денег в отделения в период военного положения несколько возросла. Из-за проблем с логистикой часто невозможно перевезти деньги в некоторые города. Однако служба поддержки клиентов надеется, что меры, предпринимаемые банком, нормально воспримутся гражданами Украины.

Итак, что изменилось? Пока все еще возможно получить перевод на гривневый счет без комиссии. То есть бесплатно. А вот в других случаях произошли изменения:

Р2Р с гривневой на заграничную карту;

с гривневой на заграничную карту; Р2Р на любую валютную карту;

на любую валютную карту; SWIFT — перевод на валютную карту физического лица или международной компании.

Ранее ПриватБанк за каждую операцию Р2Р принимал 2% суммы. Теперь же комиссия увеличилась вдвое. А минимальная сумма перевода составляет 50 гривен.

До 1 октября 2022 г. за международные переводы SWIFT и валютные выплаты от международных компаний в банке снимали 0,5% комиссии. Сейчас комиссия выросла до 1%.

Увеличение, как считают в ПриватБанке, незначительное, а потому никаких неудобств у клиентов вызвать не должно.