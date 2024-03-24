Последние российские атаки нанесли ущерб минимум на 100 млн евро — "Укрэнерго"

По предварительным подсчетам, последние российские атаки нанесли ущерб государственной компании "Укрэнерго" по меньшей мере на 90-100 млн евро. Эти подсчеты касаются исключительно высоковольтного оборудования.

Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил в соцсети Facebook председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в регионах, нанесших наибольшие повреждения, ликвидацией последствий атак и восстановлением занимается 10 мобильных ремонтных бригад, специалистов эксплуатационного персонала подстанций и линий, подрядные организации.

“До конца дня мы планируем завершить восстановительные работы на наиболее поврежденных объектах в западных, южных и центральных областях. Это означает, что в течение следующих нескольких дней будут постепенно сниматься оставшиеся ограничения энергоснабжения, которые все еще есть в некоторых регионах”, — сообщил Кудрицкий.

Где самая сложная ситуация

Глава "Укрэнерго" сообщил о сложной ситуации в трех областях Украины.

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“В Харьковской области мы вместе со специалистами облэнерго нашли нестандартные технические решения, как заживить город и регион и дать больше мощности. Ее все еще не хватает, так что должны распределять имеющиеся объемы электроэнергии между потребителями по определенному графику. Сейчас максимально сосредоточены на наращивании наших возможностей здесь. На Днепропетровщине и Одесщине действуют ограничения энергоснабжения, примененные Диспетчерским центром "Укрэнерго", — сообщил он.

Ограничение на Днепропетровщине Владимир Кудрицкий объяснил массированной атакой "Шахедов", которую враг совершил этой ночью.

“Это вынужденная мера, необходимая для стабилизации ситуации в регионе. Ремонтные бригады работают над возвратом стабильного энергопитания, это может занять несколько дней”, — подчеркнул он.

К чему призывают энергетики

Владимир Кудрицкий призвал жителей регионов, где постепенно возвращается энергопитание, соблюдать режим экономного потребления и не включать все электроприборы сразу.

"Это поможет не создавать чрезмерную нагрузку на энергосистему, которая все еще восстанавливается после массированных атак. Соответственно, наши ремонтные бригады смогут сделать свою работу быстрее”, – отметил он.

Напомним, российские захватчики своим массированным ракетным ударом 22 марта хотели нанести в Украине полный блекаут.

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