Последние российские удары по Украине угрожают "катастрофическим сбоем в электроэнергии" — The Guardian

Атаки, направленные на подстанции, подключенные к трем украинским АЭС, угрожают ядерной катастрофой в Европе.

Greenpeace предупредила, что энергосеть Украины находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после атаки ракетами и беспилотниками 17 ноября. Это вызывает опасения относительно безопасности трех работающих АЭС страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Россия создает риск ядерной катастрофы в Европе

В подготовленной для издания информации от Greenpeace говорится, что российские удары были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций ". Есть вероятность того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.

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"Понятно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как главный военный рычаг, чтобы победить Украину. Но, совершая атаки, Россия создает риск ядерной катастрофы в Европе, сравнимой с Фукусимой 2011 года, Чернобылем 1986 года или даже хуже", – рассказал ядерный эксперт из Greenpeace Ukraine Шон Берни.

Несмотря на то что Greenpeace является независимой организацией, она поддерживает контакты с украинским правительством. Официальные украинские источники, с которыми связались журналисты, признали технический анализ кризиса Greenpeace.

Авторы статьи напомнили, что 17 ноября Россия выпустила залп из более 210 ракет и беспилотников, которые направила на цели производства и передачи электроэнергии по всей Украине. Через несколько часов "Укрэнерго" объявило об общенациональном нормировании потребления электроэнергии, чтобы помочь восстановить систему.

РФ намеренно атаковала подстанции, связанные с тремя АЭС

Несмотря на то, что эти атаки не были направлены непосредственно на три оставшиеся в эксплуатации украинские атомные электростанции – на Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, Greenpeace утверждает, что РФ намеренно пыталась усилить напряжение, в котором находятся АЭС, атакуя связанные с ными подстанции.

МАГАТЭ сообщило 17 ноября, что магистральные линии электропередач от четырех подстанций к трем АЭС были оборваны, а на Хмельницкой станции мониторы на месте "услышали громкий взрыв". Две линии электропередач в Ровно стали недоступны, а мощность шести из девяти ядерных реакторов на трех площадках была снижена.

Отмечается, что на эти три объекта приходится около двух третей электроэнергии в Украине, поскольку предыдущие вражеские атаки уничтожили большинство угольных и нефтяных электростанций страны, также были повреждены некоторые гидрообъекты.

Особую обеспокоенность вызывает то, что "серьезные повреждения энергетической системы Украины, включая подстанции, вызывают серьезную нестабильность", заявили в Greenpeace. Это может означать длительную потерю наружного питания для реакторов. Охлаждение реактора и отработанного топлива требует электроэнергии, стабильная поставка которой находится под угрозой.

В случае прекращения поставки украинские реакторы имеют дизель-генераторы и батареи, которые обеспечивают необходимую поставку электроэнергии с достаточным количеством топлива в течение 7-10 дней. Но, отметили в Greenpeace, если не удастся сохранить топливо или возобновить энергоснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу. Под самым большим риском находятся люди и окружающая среда в Украине, но существует вероятность серьезного влияния на большую часть Европы и за ее пределами", – добавили в организации.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ устроила более 220 целенаправленных атак на объекты генерации электроэнергии в Украине. Страна-агрессор также оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности страны.

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