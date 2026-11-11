Последние секунды перед смертельным ударом: CNN обнародовал жуткое видео трагедии в Камышевахе

Поисково-спасательные работы в Камышевахе

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В Камышевахе Запорожской области продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября.

CNN обнародовал новые кадры ужасающего удара россиян по зданию бывшей школы в Камышевахе.

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По состоянию на данный момент известно о 55 погибших. Под завалами до сих пор могут находиться еще 19 человек.

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Дата публикации 11:17, 11.11.26 Количество просмотров 46 Жуткие кадры последних секунд перед ударом по Камышувахе: CNN показал видео

Трагедия в Камышевахе — главное:

2 ноября российские кафиры сбросили на Камышеваху девять авиабомб. Сначала под удар попали люди, пришедшие получить гуманитарную помощь. Впоследствии враг нанес повторный удар, когда на месте «прилетов» работали спасатели.

В.о. главы ОВА Михаил Семикин сообщил, что россияне совершили прицельную комбинированную атаку. Сначала применили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а впоследствии на подземное укрытие сбросили более мощные ФАБ-3000 — трехтонную авиабомбу, содержащую почти полторы тонны взрывчатки.

До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. По состоянию на 8 ноября из-под завалов извлечены тела 55 погибших. Личность 29 человек уже установили. Еще 45 человек находятся в списках пропавших без вести. Часть из них, по всей вероятности, среди тех, чьи тела уже нашли. Идет идентификация.

В частности, известия ждут 70-летний Сергей Колывашко и 72-летний Николай Краснов — их жен пока нет ни в списках погибших, ни в списках найденных.

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