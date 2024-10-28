Последние теплые дни: прогноз погоды на вторник, 29 октября

Завтра, 29 октября, дожди возможны в западных областях, а подавляющее большинство территории Украины – сухая погода, разве что с туманами. Ощутимое похолодание придет с 2-3 ноября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня во вторник ожидается +10+16 градусов, разве что на Волыни, Ровенщине, Черниговской и Сумской местах +9+11 градусов.

В Киеве 29 октября без осадков. Ночью +6+8 градусов, днем +11+13 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз до конца месяца. Больше об этом читайте в новости.

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