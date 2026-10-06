Последние тёплые дни: синоптики представили подробный прогноз погоды на 6 октября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 6 октября / © pexels.com

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Во вторник, 6 октября, в большинстве областей Украины ещё будет царить последний солнечный и тёплый день с температурой до +24 градусов, однако синоптики уже предупреждают о скором приходе холодного атмосферного фронта с дождями.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 октября антициклон будет определять погоду на всей территории Украины: дождей не ожидается, будет теплая и солнечная погода.

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Температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов тепла, в Закарпатье столбики термометров будут показывать до +24 градусов тепла, на северо-востоке Украины будет немного прохладнее — ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

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Диденко отмечает, что 7 и 8 октября в стране ещё будет сохраняться комфортная погода, однако 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесёт дожди и похолодание.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что с 6 по 8 октября страна будет находиться под влиянием атлантического циклона, который будет продвигаться через Скандинавию дальше на восток.

«Ветер сменится на южные румбы, что будет способствовать повышению температуры даже при облачной погоде. Температура воздуха ночью 6–11° тепла, днём — 18–23°. Осадков в такой ситуации ожидать не стоит», — сообщает Постригань.

По словам синоптика, это будет последний 20-градусный теплый день нынешней осени, похолодание следует ожидать с 9 октября.

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«Ситуация в атмосфере начнёт меняться. Черкасская область окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с северо-запада. Погода станет нестабильной, ветреной и дождливой», — предупреждает метеоролог.

Синоптики Украинского гидрометцентра сообщают, что 6 октября в Украине будет облачно и без осадков. Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха днём будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла.

Погода в Украине 6 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 6 октября.

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