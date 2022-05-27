Последние выходные весны: прогноз погоды в Украине на 28-29 мая

Последние выходные весны, 28-29 мая, будут умеренно тёплыми и довольно дождливыми.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 28 мая в северных и западных областях ночью ожидаются умеренные, днем местами небольшие дожди, днем в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами умеренные кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, днем 18-23°, в южной части и восточных областях 24-29°.

В воскресенье, 29 мая, ночью в центральных, восточных и южных областях, днем в Карпатском регионе будет идти небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 18-23°, в восточных, юго-восточных областях 22-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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28-29 мая в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 28 мая ночью будет идти дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°. 29 мая в столице будет сухо, ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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