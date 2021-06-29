Последний день июня будет жарким и с грозовыми дождями: прогноз погоды в Украине на среду

Последний день июня будет жарким и с грозовыми дождями: прогноз погоды в Украине на среду

Жарче всего будет на Закарпатье — до +34°.

В последний день первого летнего месяца, 30 июня, в Украине будет переменно облачная и теплая погода, местами будет жарко, а в некоторых регионах будут идти кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ночью будет без осадков, днем ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°, на севере Левобережья местами 24-26°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве 30 июня ночью будет сухо, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Метеозависимость: дожди с молниями, шквальные ветры и жара - какой будет погода на следующей неделе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку