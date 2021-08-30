Последний день лета будет дождливым: прогноз погоды в Украине на вторник, 31 августа

Последний день лета будет дождливым: прогноз погоды в Украине на вторник, 31 августа

На Левобережье местами будет очень ветрено.

В последний день лета, 31 августа, в Украине будет облачная с прояснениями и дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в стране, кроме западных областей, днем на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью в Киевской и Черниговской областях, днем на Закарпатье местами значительный дождь. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 12-17°, на побережье морей до 21°, днем 23-28°, в юго-восточной части 29-32°, в западных и северных областях 19-24° .

В Киеве 31 августа ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Как украинцы реагируют на перемену погоды и сказывается ли это на самочувствии

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