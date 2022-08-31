Последний день лета порадует теплом: прогноз погоды в Украине на 31 августа

Погода сегодня будет переменно облачной.
В среду, 31 августа, в Украине будет преимущественно сухо и тепло.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, 31 августа в стране будет без осадков, лишь в южных областях днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, в восточной и южной части 29-34°.
В Киеве 31 августа будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
Читайте также:
- Что можно посадить в сентябре на огороде
- Праздники в сентябре 2022 в Украине: сколько будет выходных и праздничных дней
- Церковный календарь на сентябрь 2022 года