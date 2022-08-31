Последний день лета порадует теплом: прогноз погоды в Украине на 31 августа

Погода сегодня будет переменно облачной.

В среду, 31 августа, в Украине будет преимущественно сухо и тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 31 августа в стране будет без осадков, лишь в южных областях днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, в восточной и южной части 29-34°.

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В Киеве 31 августа будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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