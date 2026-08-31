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- Украина
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Последний день лета удивит погодой — прогноз синоптиков
Сегодня в Украине будет теплая и преимущественно сухая погода.
В понедельник, 31 августа, в Украине сохранится преимущественно теплая погода, однако местами ожидаются осадки.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
На западе воздух прогреется до +27…+32 градусов.
На севере и в центре ожидается преимущественно +25…+29 градусов.
На востоке температура днем будет +24…+27 градусов, на юге — +26…+29, а в Одесской области местами будет несколько прохладнее +22…+24 градуса.
В западных, северных и центральных областей будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь. На юге и местами в центре будет преобладать солнечная погода. Ветер ожидается умеренный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области
В Киеве 31 августа облачно с прояснениями. Температура днем составит около +25…+27 градусов.
В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.
Ранее синоптики сообщили, что 31 августа локальные грозовые дожди охватят уже большинство западных, северных и центральных областей. На остальной территории сохранится сухая погода.