В Украине еще будет тепло / © pexels.com

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В понедельник, 31 августа, в Украине сохранится преимущественно теплая погода, однако местами ожидаются осадки.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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На западе воздух прогреется до +27…+32 градусов.

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На севере и в центре ожидается преимущественно +25…+29 градусов.

На востоке температура днем будет +24…+27 градусов, на юге — +26…+29, а в Одесской области местами будет несколько прохладнее +22…+24 градуса.

В западных, северных и центральных областей будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь. На юге и местами в центре будет преобладать солнечная погода. Ветер ожидается умеренный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве 31 августа облачно с прояснениями. Температура днем составит около +25…+27 градусов.

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В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Ранее синоптики сообщили, что 31 августа локальные грозовые дожди охватят уже большинство западных, северных и центральных областей. На остальной территории сохранится сухая погода.

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