Последний день месяца будет солнечным, но с ночными заморозками: прогноз погоды в Украине на 30 сентября

Последний день месяца будет солнечным, но с ночными заморозками: прогноз погоды в Украине на 30 сентября

В северных областях ночью и утром местами туман.

В четверг, 30 сентября, в Украине будет солнечная, но холодная погода, ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь. В северных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами (в северо-восточной части повсюду) в воздухе заморозки 0-5°, в западных областях и на побережье морей 3-8° тепла, днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°.

В Киеве 30 сентября также будет сухо. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°. Ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами в воздухе 0-2° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021года. Так, согласно его расчетам, в середине октября ожидаются заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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