Последний день месяца порадует теплом: прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 сентября

Ближайшие два дня ожидаются в Украине очень теплыми, несмотря на возможные дожди.

Последний день сентября будет с очень комфортной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, 30 сентября, на Веры, Надежды, Любви и Софии, температура воздуха в Украине будет составлять 18-23°, на востоке до 24°, а на юге местами до 25-27°. Немного свежее будет в западных областях, однако и там достаточно комфортно – 16-21°.

Дожди пройдут ночью: на севере, в центре и на юге страны. Днем 30 сентября пройдет дождь в центральной части, на крайнем западе, в Харьковской, Полтавской областях, в Днепре с районами. На остальной территории в дневные часы без существенных осадков.

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В Киеве 30 сентября температура воздуха ожидается на уровне 19-21°. Дождь в столице пройдет только в ближайшую ночь, а завтра днем будет приятная сырость и комфортное тепло.

Теплая погода еще пробудет в субботу, а вот в воскресенье, 2 октября, небо затянет дождевыми облаками и станет холоднее.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

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