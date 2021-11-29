Последний день осени будет очень ветреным: прогноз погоды в Украине на вторник, 30 ноября

Последний день осени будет очень ветреным: прогноз погоды в Украине на вторник, 30 ноября

Из-за таких погодных условий в стране объявлен І уровень опасности.

Во вторник, 30 ноября, в Украине будет очень ветреная погода, на западе ожидаются мороз и снег, на востоке и юге — днем до 11° тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в большинстве областей ожидается небольшой дождь, на западе и севере страны с мокрым снегом, днем без существенных осадков, лишь в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму умеренный, местами значительный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. В Карпатах снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве 30 ноября ночью будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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