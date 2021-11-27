Последний день перед Рождественским постом 27 ноября: традиции и обычаи

Иней – на урожай овса, а дождь – на урожай пшеницы.

27 ноября – это заговоры или запусти перед Рождественским постом.

Последний день перед Рождественским постом: традиции и обычаи

В этот вечер, накануне пилиповского поста, готовят вкусный обрядовый ужин: борщ, лапшу, пирожки, вареники, жарят мясо, в том числе птицу. По обычаю, к родителям приходят ужинать дочери с недавно обручившимися зятьями, а также приглашают кумовьев и одиноких крестьян. Остатки с ужина относили бедным людям.

На заговоры девушки и парни раньше организовывали вечеринку-складчину. На такие ступени собирались и семейные семьи.

С этого дня женщины начинали прясть кусок на холст.

Рождественский пост: история

Филипповский пост (Пилиповка, Рождественский пост, Корочун) — один из постов восточных христианских церквей.

Это название происходит от праздника Святого апостола Филиппа, который выпадает на 14 ноября — последний день, когда едят скоромную пищу перед постом (заговины). Отсюда происходит и народное название Филиппов пост или Филипповка. Апостол Филипп прославился проповедью Слова Божия и многочисленными случаями исцеления людей. Православная церковь называет его учеником, другом Господа. Апостола Филиппа распяли на кресте, как и Спасителя).

Рождественский пост: символизм

Рождественский пост стал для Церкви также символом молитв и постов ветхозаветных патриархов и пророков, с тоской ожидавших прихода Мессии. Во время этого поста святая Церковь, желая скрепить своих верных примером святых Ветхого и Нового Заветов, чтит память некоторых пророков.

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Главная идея поста состоит в сочетании физического поста с духовным. После окончания его православные празднуют Рождество Христово. Отсюда и название – Рождественский пост. Во время этого поста запрещается есть мясные, молочные блюда, а также яйца. Разрешено потреблять в среду и пятницу растительную пищу без масла, а во вторник, четверг – растительную пищу с маслом. В субботу, воскресенье до 2 января, а также по большим праздникам разрешается употреблять рыбу. Допускается облегчение поста.

Рождественский пост: как проводить

Пост облегчается тем, кто болеет или работает на тяжелых работах, беременных, кормит младенца. Во время поста запрещено совершать только венчание. Что касается других требов, например, крещения, то они проводятся независимо от того, есть пост или его нет. Львовский Синод (1891 г.) несколько умиротворяет Рождественский пост, позволяя в понедельник, среду и пятницу молочные продукты, а остальные четыре дня недели мясные блюда, но обязывает священников отказывать пятидесятый псалом, а миряне должны говорить: пять "Отче наш" и пять "Богородице Дево" перед обедом и перед ужином.

Рождественский пост: украинские народные приметы

Иней на Филиппа будет овес как липа.

Или дуб, или липа — ныне святого Филиппа.

Кто празднует Филиппа, тот будет обнажен как липа.

Иней – на урожай овса, а дождь – на урожай пшеницы.

Если облачно или снежно – май будет ненастным.

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