Последний день весны будет теплым: прогноз погоды в Украине на вторник, 31 мая

Последний день весны будет теплым: прогноз погоды в Украине на вторник, 31 мая

Последний день весны, 31 мая, будет тёплым, в некоторых регионах возможны грозовые дожди.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 31 мая в стране ожидаются небольшие, на северо-востоке и востоке страны умеренные дожди, грозы, днем в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях без осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в юго-восточных и восточных областях ночью 13-18°, днем 26-31°, на остальной территории ночью 9-14°, в западных и Житомирской областях 6-11°, днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.

В Киеве 31 мая ночью будет идти небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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