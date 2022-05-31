Последний день весны польет дождем с грозами: прогноз погоды на 31 мая

В последний день весны, 31 мая, в отдельных регионах пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура будет составлять от 20 до 28 градусов.
Ожидаются небольшие, на северо-востоке и востоке страны, умеренные дожди, отдельные грозы. Днем в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях без осадков.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура в юго-восточных и восточных областях днем 26-31 градусов, в западных и Житомирской областях 23-28 градусов, в западных и северных областях 20-25 градусов.
Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.
В Киевской области днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в области днем 20-25 градусов.
В Киеве без осадков. Температура днем будет 21-23 градуса.
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