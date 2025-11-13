ТСН в социальных сетях

"Последний фактор": Зеленский об отчаянии РФ и ударах по энергетике

Зеленский подчеркнул, что РФ обстреливает энергетику Украины, чтобы заставить нас сдаться.

Катерина Сердюк
Владимир Зеленский

© Associated Press

У российских войск нет достаточно мощности, поэтому атакуют энергетическую систему Украины. Их цель – заставить Украину подчиниться до весны.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

"Они (россияне - ред.) знают, что как только энергетический фактор исчезает, у них не остается других сильных факторов", - сказал президент.

Вчера отмечалось, что 13 ноября по всей Украине будут действовать ограничения. Были опубликованы графики для Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской областей.

Раньше мы писали о том, когда ситуация со светом улучшится.

«Не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация вообще улучшится, и мы не будем выключать потребителей. Мы вынуждены это делать для сохранения энергосистемы», — подчеркнул глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

