- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2076
- Время на прочтение
- 1 мин
"Последний фактор": Зеленский об отчаянии РФ и ударах по энергетике
Зеленский подчеркнул, что РФ обстреливает энергетику Украины, чтобы заставить нас сдаться.
У российских войск нет достаточно мощности, поэтому атакуют энергетическую систему Украины. Их цель – заставить Украину подчиниться до весны.
Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.
"Они (россияне - ред.) знают, что как только энергетический фактор исчезает, у них не остается других сильных факторов", - сказал президент.
Вчера отмечалось, что 13 ноября по всей Украине будут действовать ограничения. Были опубликованы графики для Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской областей.
Раньше мы писали о том, когда ситуация со светом улучшится.
«Не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация вообще улучшится, и мы не будем выключать потребителей. Мы вынуждены это делать для сохранения энергосистемы», — подчеркнул глава Укрэнерго Виталий Зайченко.