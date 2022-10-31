Последний месяц осени дебютирует в Украине сухой погодой: прогноз на вторник, 1 ноября

Вторник, 1 ноября, в Украине будет ночью морозным, а днем сухим.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, первый день ноября будет без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный (в западных областях – южный), 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе страны и юге Одесской области 3-8° тепла, днем 7-12°, в западных и юго-западных областях 13-18°, на Прикарпатье до 20°.

В Киеве 1 ноября тоже будет сухо. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

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Как прогнозирует Наталья Диденко, такая сухая погода продержится в Украине 1-2 ноября, а 3 ноября ожидаются дожди.

"Ноябрь дебютирует в Украине сухой погодой и даже солнечным небом. Во вторник ветер стихнет, сильного не будет. Температура воздуха ночью ожидается низкой, от 2° мороза до 4° тепла, потому что прояснение, а днем потеплеет до 9-13°, на востоке и северо-востоке будет холоднее, 6-11°. Самой теплой завтра окажется западная часть Украины. В ближайшую ночь там предполагается 3-8°, а в течение завтрашнего дня замечательные 14-19°", — пишет синоптик.

В Киеве, по ее словам, 1 ноября осадки маловероятны и даже будут светить солнце, хотя воздух уже постепенно сезонно охлаждается.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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