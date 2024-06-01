Последний обмен был на грани срыва: Лубинец рассказал, как РФ пренебрегает правилами при формировании списков пленных

Российская сторона не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"Международными конвенциями четко определены приоритеты таких обменов — сначала возвращаются тяжелораненые, женщины, потом другие. Должны быть какие-то правила, по которым происходят такие вещи. Никаких ответов от российской стороны, кроме: мы подумаем, мы возьмем в работу. Потом без всяких объяснений они вычеркивают 99% людей из списков, которые мы подаем, и потом говорят: хотите забирайте этих, не хотите – не забирайте. Опять же, Украина никогда не становилась в ультимативную позицию. Понятно, что мы поднимаем вопрос о женщинах, тяжелораненых, но при этом этот обмен был на грани срыва, но нам удалось его провести", – сказал Лубинец.

Он рассказал истории двух женщин, которые были возвращены во время последнего обмена 31 мая. Одна из них, защитница Мариуполя, два года была в плену, ее сына оккупанты содержали на временно захваченных территориях. Его Украине удалось освободить раньше.

"Нам сначала удалось вернуть ее сына. Затем мы неоднократно поднимали вопрос о ее возвращении. Мы привлекали даже отдельного посредника по ее освобождению. К сожалению, нам это не удалось сделать раньше. И вот сегодня она вернулась и более чем за два года впервые обняла сына", – рассказал омбудсман.

Также в рамках обмена в Украину вернулась представительница Национальной полиции. Лубинец рассказал, что ее не просто удерживали в плену, но и пытали как физически, так и морально.

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"Ее несколько раз привозили на обмены и потом сообщали, что Украина от нее отказывалась и возвращали назад. Мы можем только представить, что чувствовала девушка в этот момент", — сказал Лубинец.

Он отметил, что направил несколько десятков писем в международные организации и поднимал вопрос о ней с Международным Комитетом Красного Креста, но результатов удалось достичь только сейчас.

"Согласно международным конвенциям, она представительница Национальной полиции, она не является комбатантом, она не воевала против россиян. И Россия в нарушение всех норм ее держала и вернула только через процедуру обмена", — отметил омбудсман.

Он добавил, что Украина фиксирует, в каком состоянии передает российских военнопленных, и в каком состоянии возвращаются наши граждане.

В целом, по его словам, все, кого 31 мая вернули из плена, рассказывают о пытках, сообщают, что не видели представителей Комитета Красного Креста. Треть из освобожденных — раненые, тяжелораненые, и все, по словам Лубинца, обессилены, имеют потерю веса, нуждаются в лечении и реабилитации.

"При этом обо всех мы можем сказать, что психологически все стойкие, все обрадовались, когда увидели, что обмен состоялся", — сказал Лубинец.

Напомним, обмен пленными состоялся 31 мая. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена. Во время первого с февраля обмена освобождены нацгвардейцы, морпехи и гражданские женщины.

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