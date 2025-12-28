- Дата публикации
Последний понедельник года удивит погодой: синоптик предупредила о приближении сильных морозов
Украину накроет волна похолодания именно в канун Нового года, Наталья Диденко прогнозирует снег, гололедицу и резкое падение температуры.
Последний понедельник 2025 года еще порадует относительным теплом, однако это лишь «затишье перед бурей». Уже с 30 декабря в Украину придет существенное похолодание, а новогодняя ночь будет по-настоящему зимней и морозной.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.
Понедельник, 29 декабря: мокрый снег и штормовой ветер
По словам эксперта, завершающий понедельник старого года будет в Украине сравнительно теплым. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов.
Однако погоду нельзя будет назвать комфортной.
Осадки: периодически снег и мокрый снег. Хотя возможны и кратковременные прояснения.
Опасность на дорогах: на тротуарах будет скользко из-за гололедицы, а на дорогах будет преобладать «каша» из воды и талого снега.
Ветер: ожидается сильный, порывистый ветер северо-западного направления.
В Киеве 29 декабря будет облачная влажная погода со снегом. Температура воздуха в столице будет держаться около нуля градусов.
Резкое изменение погоды: когда ожидать морозов
Потепление будет недолгим. По прогнозу Натальи Диденко, процесс похолодания начнется уже во вторник, 30 декабря.
Самыми холодными днями станут именно праздничные даты: 31 декабря и 1 января. Вся территория Украины окажется во власти морозов.
«Сочетание мороза и ветра будут делать температуру комфорта значительно ниже», — предупреждает синоптика.
Как подготовиться к новогодней ночи: советы синоптика
Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться значительно сильнее, чем показывать столбик термометра. Чтобы не замерзнуть во время прогулок или пребывания на улице, Диденко советует соблюдать правила многослойности:
Одевайтесь теплее, но свободнее.
Используйте принцип «капусты»: несколько слоев одежды создают воздушную прослойку, которая лучше всего удерживает тепло тела.
Защищайте лицо и руки: из-за порывистого ветра риск обморожения возрастает даже при не слишком низких температурах.
Будьте осторожны на дорогах и одевайтесь в соответствии с прогнозом, чтобы встретить Новый год в тепле и безопасности!
