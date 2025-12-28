ТСН в социальных сетях

Украина
165
2 мин

Последний понедельник года удивит погодой: синоптик предупредила о приближении сильных морозов

Украину накроет волна похолодания именно в канун Нового года, Наталья Диденко прогнозирует снег, гололедицу и резкое падение температуры.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Морозы

Морозы / © ТСН

Последний понедельник 2025 года еще порадует относительным теплом, однако это лишь «затишье перед бурей». Уже с 30 декабря в Украину придет существенное похолодание, а новогодняя ночь будет по-настоящему зимней и морозной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

Понедельник, 29 декабря: мокрый снег и штормовой ветер

По словам эксперта, завершающий понедельник старого года будет в Украине сравнительно теплым. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов.

Однако погоду нельзя будет назвать комфортной.

  • Осадки: периодически снег и мокрый снег. Хотя возможны и кратковременные прояснения.

  • Опасность на дорогах: на тротуарах будет скользко из-за гололедицы, а на дорогах будет преобладать «каша» из воды и талого снега.

  • Ветер: ожидается сильный, порывистый ветер северо-западного направления.

В Киеве 29 декабря будет облачная влажная погода со снегом. Температура воздуха в столице будет держаться около нуля градусов.

Резкое изменение погоды: когда ожидать морозов

Потепление будет недолгим. По прогнозу Натальи Диденко, процесс похолодания начнется уже во вторник, 30 декабря.

Самыми холодными днями станут именно праздничные даты: 31 декабря и 1 января. Вся территория Украины окажется во власти морозов.

«Сочетание мороза и ветра будут делать температуру комфорта значительно ниже», — предупреждает синоптика.

Как подготовиться к новогодней ночи: советы синоптика

Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться значительно сильнее, чем показывать столбик термометра. Чтобы не замерзнуть во время прогулок или пребывания на улице, Диденко советует соблюдать правила многослойности:

  1. Одевайтесь теплее, но свободнее.

  2. Используйте принцип «капусты»: несколько слоев одежды создают воздушную прослойку, которая лучше всего удерживает тепло тела.

  3. Защищайте лицо и руки: из-за порывистого ветра риск обморожения возрастает даже при не слишком низких температурах.

Будьте осторожны на дорогах и одевайтесь в соответствии с прогнозом, чтобы встретить Новый год в тепле и безопасности!

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе.

