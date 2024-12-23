«Последний прометей Донбасса»: в День энергетика на корпусе разрушенного трансформатора представили уникальные кадры фильма о Кураховской ТЭС

Вчера, 22 декабря, в Киеве прошел показ уникальных кадров документального фильма «Последний прометей Донбасса» режиссера Антона Штуки. Лента рассказывает о драматической работе украинских энергетиков, а ее главными героями стали работники старейшей теплоэлектростанции Украины – Кураховской, за которую сейчас продолжаются ожесточенные бои.

По словам режиссера, работа над фильмом началась еще в начале 2024 года.

«Станция продолжала бороться и работать не смотря на непосредственную близость врага, существенные разрушения, отсутствие воды и тепла, под постоянными артиллерийскими ударами. Работали до последнего, помогая давать свет сотням тысяч украинцев. Это стало не только драмой для украинского энергетики, но и человеческой. С усилением обстрелов и приближением фронта местным энергетикам пришлось покинуть рабочие места», – рассказал режиссер во время показа.

Но на этом, по словам Штуки, миссия энергетиков не остановилась. Они продолжили битву за свет на других украинских ТЭС, а оборудование Кураховской станции было демонтировано и перевезено для восстановления других украинских электростанций, которые продолжают терпеть новые массированные обстрелы.

Показ первых уникальных кадров фильма, которые режиссер назвал «неофициальным» трейлером, символически прошел в День энергетика. С помощью проекции видео транслировали на корпусе установки «Битва за свет» на Контрактовой площади в Киеве. с ТЭС ДТЭК, но дотла сгорел от атак нынешних врага.

По словам режиссера, украинцы смогут увидеть документальный фильм «Последний Прометей Донбасса» в 2025 году.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения против украинских энергетических объектов было применено более 2300 ракет и дронов, а в этом году россия совершила на ТЭС и подстанции 12 массированных атак.