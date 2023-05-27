Последний пункт точно удивит: какие вещи нельзя использовать по истечении срока годности

У каждой вещи есть свой срок годности. Но часто мы не спешим выбрасывать изделие даже после его окончания.

Зубная щетка

Если вы пользуетесь зубной щеткой дважды в день, совершая все гигиенические процедуры, уже через несколько месяцев ее щетинки приобретут неприглядный вид.

Стоматологи рекомендуют не использовать одну зубную щетку дольше 2-3 месяцев. И не только из-за изменения ее внешности. На щетине каждый день собираются микробы, размножающиеся со временем. А еще изношенная вещь не сможет полностью очистить зубы от налета, поэтому появление кариеса вам обеспечено.

Разделочная доска

Со временем на поверхности остаются глубокие порезы для использования ножа. Поэтому разделочную доску становится все труднее полностью очистить и она превращается в место обитания различных патогенных организмов. Поэтому важно запомнить сроки годности этой кухонной утвари: если разделочная доска пластиковая – не больше года, если это дерево, то его можно отшлифовать и использовать до 7 лет.

Солнцезащитный крем

Очень важно обращать внимание на маркировку даты и не пользоваться кремом по истечении срока его годности. Дело в том, что компоненты, отвечающие за блокировку ультрафиолета, со временем слабеют.

А по истечении срока годности эти компоненты даже окисляются и теряют свои свойства. Как результат, крем больше не защищает от ожогов, что может стать причиной появления рака кожи.

Помада

Помаду вообще лучше постоянно хранить в прохладном месте, чтобы она не приобретала мягкую структуру и не блестела. А через полгода после приготовления такую косметику лучше выбросить. Все потому, что когда вы красите свои губы, все бактерии из них переходят на сток и размножаются там.

Контейнер для линз

Даже несмотря на то, что вы используете раствор для очистки от микробов, патогенные организмы все равно остаются на стенках контейнера. Со временем скапливается такое большое количество бактерий, что они попадают на сами линзы и могут вызвать серьезные заболевания глаз. Специалисты советуют менять контейнер для линз раз в три месяца.

Беговые кроссовки

Именно так! Даже у спортивной обуви, предназначенной для бега, есть свой срок годности. В среднем кроссовки рассчитаны на 400–500 км. Поэтому здесь следует учитывать собственные тренировки. Если вы пробегаете по 50 км каждый день, покупать новую обувь придется уже через 3 месяца.

Со временем беговые кроссовки теряют свои амортизационные свойства, что становится причиной боли в ногах и других дискомфортных ощущений.

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