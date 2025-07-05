Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, лучшим за все время.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

По его словам, Украина запускает совместное производство оружия в Дании и заключает масштабные оборонные соглашения с США.

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Зеленский подчеркнул, что подписан первый крупный контракт на совместное изготовление вооружений на территории Дании, что станет первым примером производства украинского оружия за пределами страны. К сотрудничеству планируют приобщить и другие партнеры.

«Данская модель инвестиций в собственное украинское производство здесь, у нас, на нашей земле доказала свою эффективность. Совместная работа на территории Дании и, впоследствии, в других странах, являющихся ключевыми партнерами, дает еще больший масштаб. Это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия», — подчеркнул президент.

Особое внимание Украина уделяет дронам, в частности дронам-перехватчикам. Зеленский сообщил, что с США достигнута договоренность о масштабном расширении совместной работы в этой сфере. Речь идет о поставках сотен тысяч дронов в этом году и еще больше в 2026-м.

«Это очевидный наш приоритет. Задачи для всего нашего государства, для сил обороны Украины, для всех бизнесов, работающих именно по этому направлению, буквально еженедельно давать больше результатов. Больше результатов по дронам прежде всего перехватчиков», — резюмировал Зеленский.

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Особый акцент — на тренировках операторов и повышении эффективности использования перехватчиков на фронте.

Напомним, по словам президента, во время последней массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 4 июля десятки российских беспилотников были сбиты дронами-перехватчиками.

Зеленский сказал, что поставлена четкая задача увеличить производство именно дронов-перехватчиков и масштабировать обучение и подготовку операторов таких дронов.

Он также отметил критическую важность продления военной помощи от США, в частности в поставках систем противовоздушной обороны Patriot и ракет PAC-3, которые Европа не может предоставить в необходимых объемах.

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