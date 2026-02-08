Последний рывок зимы: синоптик предупредил о 24-градусных морозах

Несмотря на морозы, весна уже близко / © Pixabay

Европейские синоптические центры уже фиксируют перестройку атмосферных процессов на весенний лад, однако путь к теплу будет проходить через кратковременное, но интенсивное похолодание . Уже в начале следующей недели в Украину лопнет арктический воздух со снижением температуры до -24 градусов, который, впрочем, быстро сменится весенним потеплением.

Об этом сообщил руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Скандинавский антициклон и пик морозов

Уже в понедельник, 9 февраля, погода в центральной части страны начнет диктовать скандинавский антициклон. Он откроет путь для закачки холодного арктического воздуха, поэтому температура ночью упадет до 13-18 градусов мороза, а днем будет держаться в пределах 8-13 градусов ниже нуля.

Самым холодным днем станет вторник, 10 февраля. Ожидается сухая и морозная погода с экстремальными ночными показателями до 19-24 градусов мороза. Днем столбики термометров не поднимутся выше 9-14 градусов мороза, что станет настоящим испытанием для коммунальных сетей и транспорта.

Возвращение тепла из Атлантики

Ситуация кардинально изменится уже с середины недели. Начиная с 11 февраля «морозную диктатуру» разрушит теплый и влажный воздух из Атлантики и юга Европы. Температурный фон резко повысится на 4-8 градусов: ночью ожидаются слабые морозы (3-5º), а днем температура будет колебаться около нуля.

Синоптик отмечает, что постепенное, но ощутимое изменение сезона уже просматривается. После прохождения пика холодов в прогнозах все чаще будут появляться теплые градусы и солнечные дни, что свидетельствует о неотвратимом приближении весны.

