Последний выход крейсера "Москва" из бухты Севастополя: в Сети показали яркие кадры

Из 28 членов экипажа восемь до сих пор находятся в статусе "пропавших без вести".

В Сети показали последний выход российского ракетного крейсера "Москва" из бухты Севастополя в сторону острова Змеиный. Кадры дотированы 10 апреля 2022 года.

Ответное видео на своей странице в соцсети обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, российские захватчики во вторую годовщину уничтожения крейсера "Москва" во временно оккупированном Севастополе "неофициально" открыли памятник морякам, которые были на судне во время его уничтожения. А рассказал об этом отец матроса Дмитрий Шкребец. Он добавил, что из 28 членов экипажа восемь до сих пор находятся в статусе "пропавших без вести".

В то же время Минобороны РФ заявляло, что 396 членов экипажа якобы были из крейсера эвакуированы.

Флагман Черноморского флота ВМС, обеспечивавший дальнюю ПВО своими мощными радарами и комплексом С-300, был уничтожен двумя украинскими противокорабельными ракетами из комплекса РК-360МЦ "Нептун".

На следующий день при попытке буксировки "Москвы" в Севастополь 12000-тонная "махина" окончательно пошла ко дну.

В Сети показали последний выход крейсера "Москва" из бухты Севастополя

Напомним, что военный флот Украины по численности и технической составляющей значительно уступает флоту РФ, однако российские корабли больше не властвуют в море.

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