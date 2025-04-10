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Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах
Летние каникулы официально начнутся 1 июля, а уже 1 сентября учащиеся вернутся в школьные партии.
Министерство образования и науки Украины официально утвердило завершение учебного года 30 июня 2025 года.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №841 от 23 июля 2024 года.
Последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 мая, но июнь остается рабочим — учащиеся смогут завершить программу, ликвидировать академборги или подготовиться к экзаменам.
В этом году некоторые школы изменили график каникул, перенеся весенние 16–23 апреля — в связи с Пасхой. Остальные покинули традиционный мартовский отдых или сократили его.
Полноценные летние каникулы начнутся 1 июля и продлятся до 31 августа. А уже 1 сентября школьники снова вернутся за парты.
Напомним, в Тернополе школьница принесла в учебное заведение наркотики.