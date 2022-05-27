Последний звонок в Украине школьникам дали онлайн из-за войны: трогательное видео

Директор с цветами в руках дала последний звонок на входе в пустую школу.

Из-за войны, которую развязал президент России Владимир Путин, последний звонок в Украине школьникам дали онлайн.

Трогательное видео 27 мая опубликовали на странице общеобразовательной школы №22 в Днепре в Facebook.

Директор с цветами в руках дала последний звонок на входе в пустую школу. Отдельно поздравили учеников 11-го класса, которые выпускаются из учебного заведения во время войны. Детям пожелали мира и счастья.

"Последний звонок в Zoom. Это очень грустный праздник, скажу я вам. Нет ощущения завершения учебного процесса и начала лета и приключений. Никакого облегчения. Напротив - жмет бремя непонимания, а что с летом? Что делать с этим летом, которого у многих просто нет? Его забрали. Вместе с домом, селом или городом. Лето для многих, вероятно, будет разве что календарным", — написала мама одного из школьников в Facebook.

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Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия разрушила уже 1873 учебных заведения в Украине.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинским выпускникам школ и призвал их "верить в Украину". Он призвал не упускать свои возможности, бороться, развиваться, защищать свою свободу и уметь пользоваться этой свободой.

Напомним, из-за ситуации в стране дату окончания учебного года каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно. Школам рекомендовано закончить семестр к 1 июня, но из-за войны результате сроки могут меняться.

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