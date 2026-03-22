Последняя дорога Патриарха: в Киеве прощаются с Филаретом (видео)

Погребение Патриарха Филарета

Сегодня, 22 марта 2026 года, Украина провожает в последний земной путь почетного Патриарха Филарета. Он отошел в вечность на 98-м году жизни, оставив после себя независимую поместную церковь и миллионы верующих, для которых стал символом железной воли.

Траурное утро началось в 8:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Именно здесь началась заупокойная Божественная литургия. Службу возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в сослужении с епископатом ВТО.

Над гробом непрерывно звучат молитвы, а атмосфера полна тяжелой скорби и одновременно величия.

Около 11:00 начнется перенос тела усопшего иерарха. Траурная процессия отправится от Михайловского монастыря. Маршрут ложится через Софиевскую площадь — место, где в 2018 году, благодаря непреклонности Филарета, состоялся исторический Объединительный собор.

Конечной точкой маршрута является Владимирский кафедральный собор. Выбор места захоронения глубоко символичен — именно здесь Патриарх Филарет прослужил более шести десятилетий, отсюда он обращался к нации в самые тяжелые времена.

На территории Владимирского собора состоится довершение чина отпевания. Согласно последней воле и церковным канонам, Патриарха похоронят на территории храма, который стал для него вторым домом.

Благодарность нации и слова первых лиц

Накануне почтить память Филарета пришло высшее руководство государства. Президент Владимир Зеленский назвал Патриарха человеком, без чьей настойчивости невозможно представить украинскую самостоятельность. Свои соболезнования выразили также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и бывшие президенты Украины, подчеркивая, что с Филаретом пошла целая эпоха.

Митрополит Эпифаний во время проповеди подчеркнул, что Москва никогда не простит Патриарху его выбора, но Украина всегда будет помнить его как разорвавшего духовное иго «русского мира».

Ставший Патриархом Филаретом земной путь Михаила Антоновича Денисенко завершается там, где он боролся — в свободном Киеве, в свободной Церкви.

Что известно о покойном патриархе Филарете

20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти послужили последствия обострения хронических болезней.

Михаил Денисенко родился 23 января 1929 года в селе Благодатное в Донбассе. Его семья попала под советские репрессии, а дед погиб во время Голодомора.

В январе 1950 года мужчина принял монашеский постриг с именем Филарет и присоединился к РПЦ. В 1960-х годах молодого иерарха назначили управлять делами Украинского Экзархата.

В октябре 1990 года митрополит Филарет был избран настоятелем УПЦ КП, и стал «Митрополитом Киевским и всей Украины».

