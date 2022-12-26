Последняя неделя года: какой будет в Украине погода 26 декабря-1 января

Снежного покрова на этой неделе можно не ожидать.

Последняя неделя декабря и 2022 года в Украине будет по-весеннему теплой.

Как сообщает Укргидрометцентр, 26 декабря днем в западной части страны ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 6-8° тепла.

27-28 декабря атмосферный фронт с запада принесет в Украину осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет 0-5°, днем 2-7° тепла, в западных и южных областях до +10°.

С 29 декабря осадки прекратятся. Преимущественно сухая погода будет держаться и 30 декабря, и на выходных, 31 декабря-1 января. Относительно температуры весеннее тепло сохранится — ночью будет около 0°, а днем 2-7° тепла, на юге аж до +10°.

Погода в январе-2023

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что первая половина января будет очень теплой – это будет как весна зимой. Что касается второй половины января, то здесь уже наоборот — зима наконец-то вступит в свои права, и принесет снегопады и значительное похолодание, добавляет синоптик.

Следует также отметить, что синоптики сообщали, что в целом зима 2022-2023 будет теплой, но с кратковременными периодами похолодания. По прогнозам Щедрина, морозы до минус 15-20° ожидаются ориентировочно в конце января и начале февраля.

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