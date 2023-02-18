Последняя неделя перед Великим постом: что нужно знать верующим

Великий пост 2023 года начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля. Неделя перед Великим постом у верующих называется Масленица или Сырная седмица. Это очень важный период, который необходим, чтобы подготовиться к ограничениям в еде. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Через неделю перед Великим постом для верующих начинается особый период. В народе его называют Масленица. В 2023 году она продлится с 20 до 26 февраля. В эти семь дней нужно убрать из своего рациона мясные блюда, а вместо них лакомиться творогом, маслом, яйцами.

Последний день перед Великим постом (26 февраля 2023) называется Прощенное воскресенье. В этот день Церковь советует попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть. А если у вас извинились, то обязательно подарить его.

Неделя перед Великим постом: традиции нашего народа

С давних времен этот период считался предвестником весны. Поэтому и праздновали его по-особому: с развлечениями, пением, танцами, ярмарками и весельем.

Неделю перед Великим постом называли "Бабским", "Пущением", "Сыропустом" или "Колодием". Сегодня все чаще можно услышать название "Масленица".

У казаков Колодий это был период, когда можно было наесться вволю молочных продуктов, а также подыскать себе пару. Потому что в древности во время Великого поста нельзя было не только есть мясо, но и ухаживать.

Название "Колодий" объяснялось так. С наступлением весны солнце начинает все выше подниматься по небесному кругу, отгоняет зимние холода и передает свою энергию людям и природе. То есть природа обновляется – "коло діє". Символическая кара ожидала парней, не нашедших себе пары. Им на пояс цепляли колодку и откупиться можно было только подарком.

Важнейшая молитва, которую читают перед Великим постом

Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и пустословия не дай мне.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

Ей, Господи, Царь, даруй мы зреть мои грехи и не осуждать брата моего, как благословен Ты во веки веков. Аминь.

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